Глава челябинского госкомитета по охране памятников культуры ушел с должности

Председателя государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Алексея Федичкина освободили от должности. Постановление опубликовано на сайте правовой информации.

Алексей Федичкин уволился по собственному желанию. Контракт с ним расторгнут 30 апреля. С 2005 года он работал заместителем генерального директора ООО «Старый век». С 2011-го занимал должности главного специалиста, консультанта, начальника отдела в управлении организационной и контрольной работы правительства Челябинской области. Председателем госкомитета охраны объектов культурного наследия региона стал в сентябре 2019 года.

Виталина Ярховска