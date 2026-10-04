УФАС выявило признаки ценового сговора на рынке топлива Тувы

Управление ФАС выявило признаки установления монопольно высоких цен на топливо в Республике Тыва. Ведомство зафиксировало необснованный рост мелкооптовых цен на бензин АИ-95 на территории региона в период с августа по сентябрь.

Анализ показал, что резкий скачок стоимости произошел из-за действий двух поставщиков — ООО «ТК Саян» и ООО «Регионснаб». В частности, компании необснованно увеличили закупочные цены. Впоследствии, это привело к росту стоимости топлива на автозаправочных станциях (АЗС) и создало дополнительную финансовую нагрузку на жителей и бизнес региона.

Новосибирское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Компаниям грозит предписание об устранении нарушений. Им также придется перечислить в федеральный бюджет доход, полученный в результате завышения цен. В случае, если будет доказан факт картельного сговора, компании будут обязаны заплатить оборотные штрафы.

Лолита Белова