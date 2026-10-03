В Казани 90% новых ЖК строят с коммерческими помещениями

В Казани около 90% новых жилых комплексов, возведенных и строящихся в 2021–2026 годах, предусматривают встроенные коммерческие помещения. По этому показателю город входит в число лидеров среди миллионников. Об этом сообщает «Ъ».

По совокупному объему введенной за этот период коммерции Казань занимает пятое место среди городов-миллионников — 400 тыс. кв. м. Лидирует Санкт-Петербург с 1,03 млн кв. м, за ним следуют Краснодар (917 тыс. кв. м), Екатеринбург (518 тыс. кв. м) и Новосибирск (475 тыс. кв. м).

В целом по городам-миллионникам, без учета Москвы, доля коммерческих помещений в общей площади новых ЖК выросла с 3,5% в 2021 году до 8% в проектах, планируемых к вводу в 2026 году. Абсолютный объем встроенной коммерции увеличился с 588 тыс. кв. м до 1,18 млн кв. м.

Столько же новых ЖК с коммерческими помещениями, как в Казани, строят в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В Екатеринбурге показатель составляет 85%, в Самаре и Омске — по 70%.

Анар Зейналов