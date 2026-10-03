FT сообщила о рекордном транзите судов через Арктику
В сентябре число рейсов, совершенных по Северному морскому пути, достигло рекордных 133. Это на 46% больше августовского показателя и более чем в четыре раза больше уровня 2022 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Lloyd’s List Intelligence.
Почти половина сентябрьских рейсов пришлась на суда под российским флагом. FT объясняет рост перевозок сокращением ледового покрова и рисками на традиционных маршрутах. «Власти и операторы активнее ищут пути, менее подверженные геополитическим потрясениям»,— отметила Бриджит Дьякун из Lloyd’s List.
В сентябре китайский контейнеровоз Dubai Tower преодолел путь от Циндао до британского Феликстоу через Арктику за 24 дня. Тот же маршрут через Суэцкий канал или вокруг мыса Доброй Надежды потребовал бы не менее 40 дней, отмечает FT.
Рекордный трафик имеет сезонную составляющую: летом–осенью на Северный морской путь перенаправили около 900 тыс. тонн российских грузов, которые обычно следовали из Петербурга и Мурманска через Суэц. Поэтому высокий показатель отражает не только условия навигации, но и перераспределение конкретных грузопотоков на арктический маршрут.
Для превращения Севморпути в регулярный коридор требуются новые атомные ледоколы, аварийно-спасательный флот и модернизация инфраструктуры. Пока без ледокольного обеспечения на нем можно обходиться лишь 45–90 дней в году, а суровая арктическая погода создает дополнительные риски для навигации.
Масштабирование ограничивают и пропускные возможности: в 2024 году на Севморпуть пришлось менее 0,3% мирового грузооборота, а грузоподъемность ледовых судов была в пять раз ниже, чем у контейнеровозов на южных маршрутах. Для дальнейшего развития необходимо также увеличивать провозную способность на подходах к портам.