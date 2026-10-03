FT сообщила о рекордном транзите судов через Арктику

В сентябре число рейсов, совершенных по Северному морскому пути, достигло рекордных 133. Это на 46% больше августовского показателя и более чем в четыре раза больше уровня 2022 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Lloyd’s List Intelligence.

Почти половина сентябрьских рейсов пришлась на суда под российским флагом. FT объясняет рост перевозок сокращением ледового покрова и рисками на традиционных маршрутах. «Власти и операторы активнее ищут пути, менее подверженные геополитическим потрясениям»,— отметила Бриджит Дьякун из Lloyd’s List.

В сентябре китайский контейнеровоз Dubai Tower преодолел путь от Циндао до британского Феликстоу через Арктику за 24 дня. Тот же маршрут через Суэцкий канал или вокруг мыса Доброй Надежды потребовал бы не менее 40 дней, отмечает FT.