МАГАТЭ сообщило о нескольких атаках вблизи Запорожской АЭС

В последние недели при атаках вблизи Запорожской АЭС были повреждены трансформаторы, важные для внешнего электроснабжения станции. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Удары беспилотников по Запорожской ТЭС вблизи станции были зафиксированы 19, 20 и 27 сентября. Кроме того, при атаке 22 сентября была повреждена станция радиационного контроля за пределами АЭС. Еще несколько ударов были совершены по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару. Погиб один человек, указано в сообщении МАГАТЭ.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, который регулярно подвергается обстрелам. Все реакторы ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Основная линия электропередачи «Днепровская» обесточена последние несколько месяцев. Единственным источником питания остается резервная линия «Ферросплавная-1».