МАГАТЭ сообщило о нескольких атаках вблизи Запорожской АЭС
В последние недели при атаках вблизи Запорожской АЭС были повреждены трансформаторы, важные для внешнего электроснабжения станции. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Удары беспилотников по Запорожской ТЭС вблизи станции были зафиксированы 19, 20 и 27 сентября. Кроме того, при атаке 22 сентября была повреждена станция радиационного контроля за пределами АЭС. Еще несколько ударов были совершены по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару. Погиб один человек, указано в сообщении МАГАТЭ.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, который регулярно подвергается обстрелам. Все реакторы ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Основная линия электропередачи «Днепровская» обесточена последние несколько месяцев. Единственным источником питания остается резервная линия «Ферросплавная-1».
Холодный останов реакторов не снимает зависимости Запорожской АЭС от внешней электроэнергии: она нужна для охлаждения реакторов и выполнения других важных функций ядерной и физической безопасности. Поэтому повреждение трансформаторов, важных для внешнего электроснабжения станции, при ограниченном числе доступных линий повышает уязвимость объекта. МАГАТЭ называло надежное электроснабжение за пределами станции основополагающим условием поддержания ядерной безопасности.
Замена внешнего питания дизельными генераторами возможна лишь как кратковременный резервный вариант. В июне 2026 года неоднократные прекращения подачи электричества уже оставляли станцию полностью зависимой от аварийных дизельных генераторов.