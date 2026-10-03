Выдача «Семейной ипотеки» в Удмуртии снизилась на 14% в январе—августе

Жители Удмуртии оформили 3,7 тыс. кредитов на 18,3 млрд руб. по льготной программе «Семейная ипотека» в январе—августе. Объем выдачи год к году сократился на 13,9%, рассказали «Ъ-Удмуртия» в финансовом институте «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Доля этого кредитного продукта среди других льготных жилищных программ составляет в республике по количеству 95%, по объему — 94%.

«Обновление параметров программы в части дифференцированной ставки в зависимости от числа детей и региона приобретения жилья повысит адресность этой программы, которая направлена на поддержку демографии. Так, дополнительное снижение процентной ставки в случае рождения в семье последующих детей позволит снизить долговую нагрузку на семейный бюджет»,— считают в институте.

Напомним, с 1 октября изменились условия по самой популярной в Удмуртии и в целом по стране льготной ипотечной программе «Семейная ипотека». Срок кредитования сократился с 30 до 15 лет, а ставка теперь зависит от количества детей в семье. В частности, семьям с одним ребенком предлагается брать ипотеку под 10% годовых. С каждым последующим чадом ставка снижается на 2 п. п. — максимум до 2% годовых.

В результате застройщики ожидают сокращения выдачи льготной ипотеки на 30—40% в течение года и снижения активности в части запуска новых проектов, что отразится на объемах ввода в эксплуатацию нового жилья. Но, отмечают девелоперы, рынок адаптируется, наращивая долю малогабаритных квартир.

Подробнее об этом читайте в материале «Ставку снизит только чадо».