Власти разрешили учитывать поставки топлива некоторым АЗС в биржевом нормативе

Правительство России разрешило производителям бензина и дизтоплива засчитывать объемы топлива, реализованные на АЗС, при выполнении норматива обязательных продаж топлива на бирже. Мера будет действовать до конца года, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

Мера касается только тех АЗС, которые заключили с регионами соглашения о предельных ценах на топливо и предоставляют сведения о продажах. «Решение принято для приоритетного обеспечения топливом таких АЗС, что, в свою очередь, будет способствовать поддержанию стабильности на внутреннем топливном рынке»,— отметили в пресс-службе.

Кроме того, власти предоставили производителям топлива возможность учитывать в нормативе по продаже топлива на бирже не только реализацию отдельными заводами, но и объемы, проданные несколькими НПЗ в совокупности в рамках одной компании.

Нефтяные компании обязаны продавать на бирже 15% произведенного бензина и 16% дизтоплива. В июле правительство временно снизило норматив для бензина до 10%. Мера действует до 31 декабря 2026 года.