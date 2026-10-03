ПВЗ пошли по кадастру

Стоимость аренды помещений для пунктов выдачи заказов может вырасти на четверть. Это отразится и на цене товаров на онлайн-площадках, говорят опрошенные “Ъ FM” участники отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Причиной изменений могут стать внесенные в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. Согласно им, ПВЗ начнут облагать налогом на имущество по кадастровой стоимости наравне с офисами, торговыми и деловыми центрами.

Сейчас сбор рассчитывается исходя из балансовой стоимости объекта, которая регулярно снижается за счет амортизации. Переход на новые правила приведет к увеличению налога сразу в 5-10 раз — до 2% от государственной оценки. В результате часть ПВЗ может просто не выдержать нагрузки и закрыться, считает владелец сети пунктов выдачи заказов Артем Бобцов:

«99,9% собственников ПВЗ снимают помещение, а не владеют им. У нашей сети в Москве и Подмосковье средняя стоимость одного объекта недвижимости, в котором мы арендуем помещение для ПВЗ, составляет 20 млн руб. Если будет налог 2%, в год получится прибавка 400 тыс. руб. Это означает, что в месяц нам поднимут аренду примерно на 34 тыс. руб. Это 20% от нашей средней ставки, то есть аренда для нас вырастет на 20-25%.

Среди всех ПВЗ в Москве и Московской области примерно треть работает в ноль либо со слабым минусом, в расчете на то, что со временем они раскачаются и станут зарабатывать. Если им собственники поднимут аренду, часть ПВЗ, конечно, будет закрываться. Уже все понимают, что налоговые инициативы нашего государства перекладывают в цену. Подняли НДС на 2% — все производители подняли цену на 2%. Подняли налог на что-то — все подняли цену своих услуг или товаров тоже на сумму налога».

Идея облагать пункты выдачи заказов налогом по кадастровой стоимости звучала еще в 2024-м. Тогда комитет по финансовым рынкам Совета Федерации направил письмо в ФНС с просьбой рассмотреть эту идею. В 2025 году в Минпромторге заявили, что в некоторых случаях объекты и так облагаются повышенным сбором, но это зависит от характеристик помещения. Изменения в Налоговый кодекс должны были убрать эту неопределенность, заявили в Минфине.

В итоге нововведение ударит по маржинальности бизнеса, говорит сопредседатель по стратегическому развитию сети ПВЗ Ассоциации участников рынка электронной коммерции Юлия Сукач:

«Если такая интерпретация действительно будет приравнена к кадастровой стоимости, есть риск увеличения арендных площадей и, как следствие, стоимости их аренды. В основном все ПВЗ находятся на первых этажах, и это, по сути, самая дорогая площадь. Если налог на имущество будет рассчитываться непосредственно по кадастровой стоимости, собственники этих помещений будут платить налог больше в 5-10 раз от существующего.

У ПВЗ сейчас достаточно маленький запас прочности с точки зрения маржинальности: сказывается ярко выраженная сезонность. С января по май ПВЗ будут очень уязвимы. В структуре затрат арендная плата занимает порядка 20%. Увеличение именно этой части является существенным фактором для сокращения маржи. И вообще ставит под вопрос ее существование».

В объединенной компании Wildberries и Russ выступили против привязки налогообложения ПВЗ к кадастровой стоимости. В пресс-службе заявили, что мера «избыточная и концептуально неверна».

Ангелина Зотина