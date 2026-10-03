В Татарстане запустили 84% котельных — тепло в соцобъекты подадут до 5 октября

В Татарстане запущено 84% котельных, к работе приступили все муниципалитеты. К 5 октября тепло должно быть подано во все образовательные и медицинские учреждения. Об этом на совещании в Доме правительства республики заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Нужно перевести аварийно-диспетчерские службы, ремонтные бригады на круглосуточный режим работы, обеспечить наличие запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций и оперативно реагировать на каждое обращение»,— подчеркнул господин Минниханов.

Раис Татарстана также поручил обеспечить противогололедными материалами дорожную сеть и призвал водителей привыкать к зимнему стилю вождения.

Отдельно господин Минниханов отметил соблюдение требований безопасности при использовании нагревательных приборов. По его словам, в прошлом году во время отопительного сезона в республике произошло более 1,8 тыс. пожаров, в которых погибли 98 человек, 205 получили травмы. Основная причина несчастных случаев — нарушение правил технической эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в Казани с 1 октября начнется поэтапная подача тепла в жилые дома и социальные учреждения.

Анар Зейналов