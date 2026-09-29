В Казани с октября начнется поэтапная подача тепла в жилые дома и социальные учреждения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани отопительный сезон начнется 1 октября

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Казани отопительный сезон начнется 1 октября

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В первую очередь тепло поступит в школы, детские сады и больницы. На выход системы на нормативные параметры потребуется до двух недель из-за протяженности теплосетей и количества потребителей.

По нормативу отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов и ниже в течение пяти суток. В Казани решили начать подачу тепла раньше.

Анна Кайдалова