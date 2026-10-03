В туалете аэропорта Шереметьево обнаружили тела женщины и младенца

В уборной в московском аэропорту Шереметьево обнаружили тела новорожденного ребенка и женщины. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщила пресс-служба СКР по Подмосковью.

Тела новорожденного мальчика и его 30-летней матери обнаружили в зоне прилета 2 октября, уточнили в ведомстве. «Следователем во взаимодействии с криминалистом проведен осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы»,— указали в СКР. Причины смертей и другие обстоятельства устанавливаются.

Источники «РИА Новости» и РЕН ТВ утверждают, что женщина умерла не в аэропорту, а в больнице. Как пишет РЕН ТВ, Наталья Б. прилетела из Антальи вместе с сожителем и дочерью. По прилете женщина почувствовала схватки и направилась в туалет, где родила. После этого она задушила новорожденного ребенка. Женщину доставили в больницу, где она скончалась из-за потери крови.