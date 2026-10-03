Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 218 беспилотников

Средства ПВО России в период с 20:00 до 8:00 уничтожили 218 беспилотников ВСУ над 14 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, дроны ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Как сообщали в Минобороны, за день 2 октября средства ПВО уничтожили в общей сложности 209 беспилотников ВСУ над 14 регионами и Черным морем.