Минобороны отчиталось об ударах по мосту в Киеве и сухогрузу в Черном море

Вооруженные силы России за ночь нанесли удары по Северному мосту в Киеве, логистическому центру «Гостомель» в Киевской области, а также сухогрузу в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.

Удары нанесли беспилотниками. Как заявили в ведомстве, автотранспортный мост через Днепр обеспечивал «переброску войск и логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ».

В логистическом центре хранилось военное имущество, а пораженное судно доставляло в порт «Одесса» грузы двойного назначения для украинской армии, утверждает Минобороны.