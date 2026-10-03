При атаке беспилотников на Калугу несколько человек пострадали

При ударе беспилотников по Калуге несколько человек получили ранения. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram.

По словам главы региона, пострадавшие «получили незначительные ранения осколками стекла». «Всем оказана необходимая помощь. Госпитализация не потребовалась», — рассказал чиновник. Повреждения также получили многоквартирные дома.

Всего за ночь средства ПВО России уничтожили 13 беспилотников над территорией Калужской области, включая областной центр, а также Жуковский, Износковский и Малоярославецкий муниципальные округа.