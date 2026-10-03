Москвичей предупредили о температуре ниже климатической нормы на выходных

В Москве на выходных ожидается температура воздуха до плюс 13 градусов, без существенных осадков и повышенное атмосферное давление. Об этом «РИА Новости» сообщил главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам госпожи Поздняковой, температура на выходных будет ниже климатической нормы на пару градусов. В субботу днем воздух прогреется до плюс 10 градусов в Москве, в области — до плюс 11 градусов. В этот день ожидается северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

В воскресенье температура достигнет плюс 11-13 градусов как в столице, так и в области. «Но днем ветер уже сменит направление на юго-западное, силой 4-9 метров в секунду»,— сказала синоптик. Давление составит 754 мм ртутного столба.