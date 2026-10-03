Женщина и пять детей отравились угарным газом в Саратовской области
Женщина и ее пятеро детей отравились угарным газом в доме в городе Балашов Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.
По предварительным данным, отравление угарным газом могло произойти из-за неправильной работы газового оборудования. Семью госпитализировали. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все причины произошедшего. СКР проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).
Проверка по части 1 статьи 238 УК РФ должна установить, были ли связаны отравление и риск для жильцов с услугами или работами, не отвечавшими требованиям безопасности. В подобных делах следствие проверяет не только само оборудование, но и работу регуляторов, предохранительных механизмов и вентиляции: например, в июне 2020 года неисправность регулятора и несрабатывание защиты привели к подаче газа под повышенным давлением, а в октябре 2023 года уголовное дело возбудили из-за ненадлежащего ремонта дымовентиляционных каналов в доме с газовым оборудованием.
С 1 сентября 2023 года техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования передано газораспределительным организациям. Поэтому при подтверждении неисправного обслуживания ответственность может быть связана с действиями обслуживающей организации, а не только с эксплуатацией оборудования жильцами; в апреле 2025 года по делу о гибели двух человек следствие связало утечку газа с ненадлежащим обслуживанием оборудования работником такой организации.