Женщина и пять детей отравились угарным газом в Саратовской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Проверка по части 1 статьи 238 УК РФ должна установить, были ли связаны отравление и риск для жильцов с услугами или работами, не отвечавшими требованиям безопасности. В подобных делах следствие проверяет не только само оборудование, но и работу регуляторов, предохранительных механизмов и вентиляции: например, в июне 2020 года неисправность регулятора и несрабатывание защиты привели к подаче газа под повышенным давлением, а в октябре 2023 года уголовное дело возбудили из-за ненадлежащего ремонта дымовентиляционных каналов в доме с газовым оборудованием.

С 1 сентября 2023 года техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования передано газораспределительным организациям. Поэтому при подтверждении неисправного обслуживания ответственность может быть связана с действиями обслуживающей организации, а не только с эксплуатацией оборудования жильцами; в апреле 2025 года по делу о гибели двух человек следствие связало утечку газа с ненадлежащим обслуживанием оборудования работником такой организации.