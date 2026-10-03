В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Московский аэропорт Внуково принимает и выпускает самолеты в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения на работу авиагавани сняты.

Внуково отправлял и принимал рейсы по согласованию с соответствующими органами с 3:18 мск. Подобные ограничения вводятся в российских аэропортах из-за угрозы ударов БПЛА.

Этой ночью ограничения вводили в авиагаванях Калуги и Геленджика. Аэропорт в Калуге был закрыт с 4:30 мск до 7:00 мск. Авиагавань в Геленджике не работает с 6:17 мск.