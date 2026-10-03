Axios узнал о многочасовом совещании администрации Трампа по Ирану

Главные представители администрации президента США Дональда Трампа провели многочасовое совещание в Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить дальнейшие шаги по конфликту с Ираном, а также противостояние Саудовской Аравии и хуситов в Йемене. Об этом сообщило Axios со ссылкой на трех американских чиновников.

По данным издания, в последний раз совещание подобного формата проводилось в июне 2025 года — за несколько дней до начала операции Израиля против Ирана. При этом в Белом доме встречу официально не анонсировали. По словам собеседников Axios, совещание провел вице-президент США Джей Ди Вэнс.

На встрече также присутствовали госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпредставитель президента Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. «Были приняты решения или, по крайней мере, состоялось глубокое обсуждение», — сказал один из чиновников, комментируя переговоры администрации о ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, Дональда Трампа призывают присоединиться к планируемому Саудовской Аравией наступлению на хуситов в Йемене, отмечает Axios. Американский президент, скорее всего, откажется от авиаударов по позициям хуситов. Однако, как отметили чиновники США, он может изменить свое мнение.