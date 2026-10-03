Axios узнал о многочасовом совещании администрации Трампа по Ирану
Главные представители администрации президента США Дональда Трампа провели многочасовое совещание в Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить дальнейшие шаги по конфликту с Ираном, а также противостояние Саудовской Аравии и хуситов в Йемене. Об этом сообщило Axios со ссылкой на трех американских чиновников.
По данным издания, в последний раз совещание подобного формата проводилось в июне 2025 года — за несколько дней до начала операции Израиля против Ирана. При этом в Белом доме встречу официально не анонсировали. По словам собеседников Axios, совещание провел вице-президент США Джей Ди Вэнс.
На встрече также присутствовали госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпредставитель президента Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. «Были приняты решения или, по крайней мере, состоялось глубокое обсуждение», — сказал один из чиновников, комментируя переговоры администрации о ситуации на Ближнем Востоке.
Кроме того, Дональда Трампа призывают присоединиться к планируемому Саудовской Аравией наступлению на хуситов в Йемене, отмечает Axios. Американский президент, скорее всего, откажется от авиаударов по позициям хуситов. Однако, как отметили чиновники США, он может изменить свое мнение.
Для йеменского направления у Вашингтона уже рассматривалась конструкция без немедленного прямого участия: в июле 2026 года саудовские официальные лица, по утверждению собеседников MEE, получили от США «зеленый свет» на воздушные удары по хуситам. При этом после нескольких недель интенсивных атак хуситы сохранили наступательный потенциал и мощности по производству вооружений, что ограничивает результативность одной лишь силовой стратегии.
Иранское направление включало более широкий военный сценарий. В мае 2026 года, по словам источников CNN, Пентагон подготовил планы дополнительных ударов по энергообъектам и инфраструктуре на случай соответствующего решения президента.
Выбор между силовым давлением и переговорами уже становился предметом разногласий внутри администрации. В апреле 2025 года Джей Ди Вэнс и Стив Уиткофф выступали за дипломатический путь и компромиссы ради соглашения с Ираном, тогда как Марко Рубио и Майк Уолц поддерживали максималистский подход к переговорам.