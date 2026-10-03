Трамп предложил назвать мост в Алабаме в его честь

Президент США Дональд Трамп предложил назвать мост в штате Алабама его именем. Об этом он заявил во время выступления на предвыборном митинге.

«Может, они наконец назовут этот чертов мост в мою честь, и я буду счастлив»,— сказал господин Трамп со сцены. Публика встретила это предложение одобрительными возгласами и аплодисментами.

2 октября в штате прошла торжественная церемония закладки первого камня моста, который планируют построить через реку Мобил. Стоимость проекта достигла $3,2 млрд. Открыть движение по нему планируют к 2031 году.