Один погиб и пятеро пострадали при ДТП в Приморском крае

Один человек погиб, пятеро, в том числе ребенок, получили ранения при ДТП на дороге Хабаровск – Владивосток в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, авария произошла вечером 2 октября. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda. Пассажирка Mazda от полученных травм умерла на месте. Водитель и ребенок 2016 года рождения доставлены в реанимационное отделение Черниговской больницы. Три пассажира Toyota Land Cruiser получили травмы.

На месте ДТП проводится проверка. Ее результаты и ход находятся на контроле прокуратуры Черниговского района.