В аэропорту Внуково ввели ограничения на полеты

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

По данным агентства, изменения в работе авиагавани связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

С чем именно связаны ограничения, в ведомстве не уточнили. Обычно подобные меры в российских аэропортах вводят из-за опасности ударов беспилотников.