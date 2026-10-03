Израильский актер Капульник погиб при крушении самолета в США

Израильский актер и пилот Гай Капульник погиб на прошлой неделе при крушении легкомоторного самолета в Калифорнии. Об этом The Times Of Israel сообщила семья актера. Господину Капульнику было 46 лет.

Крушение произошло недалеко от аэропорта Хесперия в южной части американского штата. Вместе с актером погиб 33-летний пассажир Тейлор Ласка. Причина катастрофы официально не раскрывалась. Расследование ведут Федеральное авиационное управление США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Похороны актера состоятся в среду в израильском Кармей Йосефе.

Гай Капульник снялся в фильмах «Зов предков», «Комната 514», «Сальса в Тель-Авиве» и «Ливан». До актерской карьеры он служил офицером в элитном поисково-спасательном подразделении Армии обороны Израиля. В последнее время Гай Капульник жил в Лос-Анджелесе и совмещал актерскую деятельность с работой инструктором по полетам.