UKMTO сообщило об атаке на танкер к востоку от Омана

Танкер для перевозки сырой нефти был атакован в четырех морских милях к востоку от Омана. Об этом сообщило Управление по контролю за морскими перевозками Великобритании (UKMTO).

Об атаке сообщил капитан судна. По данным ведомства, в левый борт танкера попал «неустановленный снаряд». Экипаж находится в безопасности. Информация об ущербе окружающей среде не поступала.

Накануне UKMTO сообщило об атаке на танкер в Ормузском проливе. Из-за удара снаряда судно загорелось и было обесточено. Экипажу удалось потушить возгорание, и танкер продолжил движение. Сведений о пострадавших или ущербе окружающей среде не поступало.