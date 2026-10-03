UKMTO сообщило об атаке на танкер к востоку от Омана
Танкер для перевозки сырой нефти был атакован в четырех морских милях к востоку от Омана. Об этом сообщило Управление по контролю за морскими перевозками Великобритании (UKMTO).
Об атаке сообщил капитан судна. По данным ведомства, в левый борт танкера попал «неустановленный снаряд». Экипаж находится в безопасности. Информация об ущербе окружающей среде не поступала.
Накануне UKMTO сообщило об атаке на танкер в Ормузском проливе. Из-за удара снаряда судно загорелось и было обесточено. Экипажу удалось потушить возгорание, и танкер продолжил движение. Сведений о пострадавших или ущербе окружающей среде не поступало.
Для коммерческого судоходства безопасность на подходах к Оману обеспечивается не только выбором маршрута. Южную часть Ормузского пролива несколько месяцев контролируют ВМС США, а суда проходят по ней в соответствии с указаниями американских военных; экспортеры считают этот участок наиболее безопасным. Такая схема снижает риск при проходе, но не устраняет угрозу для танкеров в районе пролива.
Значение инцидентов определяется ролью самого маршрута: Ормузский пролив остается единственным выходом для экспорта энергоносителей из стран Персидского залива, через него проходит до 15% мировых поставок нефти и 20% СПГ. После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Иран начал ограничивать проход танкеров по проливу, поэтому атаки здесь затрагивают не только отдельные суда, но и возможность поддерживать регулярное движение по ключевому экспортному коридору.