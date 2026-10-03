Бывший министр экономики Нечаев сообщил о своей госпитализации

Первый министр экономики России Андрей Нечаев попал в больницу после того, как ему стало плохо на концерте в честь композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом сам господин Нечаев сообщил в Telegram-канале.

По словам бывшего министра, его отвезли на скорой в Яузскую больницу. «Твердо решил сегодня же вернуться домой и точно продолжу свою скромную политическую деятельность. Некролога не будет )) Спасибо всем за сопереживание и поддержку!»,— написал Андрей Нечаев.

До этого Telegram-канал Shot писал, что Андрей Нечаев потерял сознание «в помещении в Крапивенском переулке». Очевидцы вызвали скорую помощь.

Андрей Нечаев возглавлял Министерство экономики России с 19 февраля 1992 года по 25 марта 1993 года — в период после разделения Министерства экономики и финансов на два самостоятельных ведомства. Возглавлял партию «Гражданская инициатива» и был президентом банка «Российской финансовой корпорации».