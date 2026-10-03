Минюст США не возобновит расследование против бывшего главы ФРС Пауэлла

Министерство юстиции США не будет возобновлять уголовное расследование в отношении бывшего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Об этом Bloomberg заявил генеральный прокурор Тодд Бланш. До этого господина Пауэлла обвиняли в превышении расходов на ремонт здания центрального банка.

Дело против Джерома Пауэлла возбудили в январе 2026 года, когда он еще был главой ФРС. Минюст приостановил расследование в апреле из-за начал внутреннего расследования ведомства.

Господин Бланш сделал такое заявление после того, как управление генерального инспектора ФРС выпустило отчет по делу. Ведомство не нашло доказательств преступлений господина Пауэлла, связанных с финансированием проекта ремонта. При этом в отчете были выявлены упущения, которые привели к росту затрат на реконструкцию. Первоначальный бюджет проекта составлял $1,3 млрд, однако позднее эта сумма увеличилась до $2,4 млрд.

Тодд Бланш отметил, что удовлетворен отчетом, передает Bloomberg. По его словам, бывший глава ФРС не обеспечил должный контроль над проектом. Генпрокурор добавил, что ФРС привлечет независимого аудитора для проверки расходов на ремонт. «Если выяснится что-либо, указывающее на уголовное правонарушение, можете не сомневаться: мы проведем расследование»,— сказал господин Бланш.

Джером Пауэлл был председателем ФРС США с февраля 2018 года по май 2026 года. Американский президент Дональд Трамп был недоволен его политикой, поскольку регулятор отказывался снижать ключевую ставку. Сейчас господин Пауэлл занимает должность члена Совета управляющих Федеральной резервной системы. После публикации отчета ФРС по делу президент США потребовал отставки Джерома Пауэлла с этой должности.