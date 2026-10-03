Генсек ОДКБ заявил об обострении ситуации в зоне ответственности организации
Военно-политическая обстановка в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обостряется. В ее приграничных районах повышается «конфликтный потенциал». Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков во время церемонии закрытия учений организации.
Сегодня в России завершилась активная фаза учений стран ОДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Контингенты стран организации прибыли в страну 26 сентября. Маневры прошли на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области. Военнослужащие отрабатывали операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, а также организацию и ведение разведки.
Господин Масадыков заявил, что все учебно-боевые задачи выполнены в полном объеме. Он отметил, что в «условиях нарастания вызовов и угроз безопасности» главы государств ОДКБ уделяют особое внимание повышению боевого потенциала коллективных сил организации.
Практический смысл отработанных действий — связать оценку обстановки с последующим развертыванием коллективных сил. В командно-штабной схеме ОДКБ оперативные группы оценивают ситуацию, готовят предложения и проекты решений о формировании и развертывании компонентов войск. При отражении агрессии против одного государства остальные участники договора должны предоставить ему необходимую, в том числе военную, помощь.
Наращивание боевого потенциала организации предполагает использование современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотников и автоматизации управления войсками. В октябре 2022 года особую озабоченность ОДКБ связывала с южными рубежами Центральной Азии в сопредельном Афганистане; в тех же учениях среди задач называлось уничтожение вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства—члена организации.