Генсек ОДКБ заявил об обострении ситуации в зоне ответственности организации

Военно-политическая обстановка в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обостряется. В ее приграничных районах повышается «конфликтный потенциал». Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков во время церемонии закрытия учений организации.

Сегодня в России завершилась активная фаза учений стран ОДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Контингенты стран организации прибыли в страну 26 сентября. Маневры прошли на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области. Военнослужащие отрабатывали операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, а также организацию и ведение разведки.

Господин Масадыков заявил, что все учебно-боевые задачи выполнены в полном объеме. Он отметил, что в «условиях нарастания вызовов и угроз безопасности» главы государств ОДКБ уделяют особое внимание повышению боевого потенциала коллективных сил организации.