ФСИН опровергла информацию о бунте в поезде с заключенными в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла, что в Кабардино-Балкарии в поезде с заключенными произошел бунт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Инцидент произошел в поезде с этапированными заключенными «Владикавказ — Адлер» в районе станции Муртазово. Пресс-служба ФСИН сообщила об «одиночном нападении на сотрудника конвоя». Оно произошло, когда сотрудник ФСИН провожал осужденного в туалет. При нападении заключенный «завладел табельным оружием» конвоира.

«Один сотрудник погиб, еще трое ранены... Нападавший ликвидирован силами сотрудников караула. Среди гражданского населения пострадавших нет»,— сообщила пресс-служба ФСИН. По факту происшествия проводится проверка. На место прибыли сотрудники силовых структур и следователи.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по трем статьям: о хищении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 226 УК), о дезорганизации работы учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенной с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 321 УК), о посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур (ст. 317 УК РФ).

О бунте в поезде с заключенными писал РЕНТ ТВ со ссылкой на источники. По данным телеканала, заключенные завладели оружием и сорвали стоп-кран поезда. По информации Telegram-канала Mash, всего в спецвагоне ФСИН перевозили 15 осужденных. На конвоира напал осужденный по статье о наркотиках. Огнестрельные ранения получили другие сотрудники ФСИН. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет РЕНТ ТВ.