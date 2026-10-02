The Guardian узнала о планах западных стран перенести посольства из Киева
Западные страны рассматривают вариант переноса посольств из Киева, если ситуация с безопасностью в украинской столице ухудшится. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на двух анонимных дипломатов.
По словам собеседников издания, среди вариантов, куда могли бы переместиться иностранные дипмиссии, — Львов или восточные регионы Польши. Они признают, что такое решение будет выгодным для Москвы и создаст впечатление, «будто Украину бросили на произвол судьбы», но отмечают, что «ситуация, очевидно, быстро ухудшается».
Практически перенос не обязательно означает прекращение дипломатической работы: в феврале 2022 года сотрудники американского посольства продолжили работу во Львове, а НАТО распределило персонал между Львовом и Брюсселем; офисы альянса на Украине при этом продолжали работать. Для США это решение называлось временным — возвращение команды в Киев связывали с улучшением ситуации с безопасностью.
Переезд может затронуть не только сотрудников. В феврале 2022 года Госдепартамент США распорядился уничтожить сетевое оборудование и компьютеры посольства в Киеве и демонтировать телефоны, после чего здание стало непригодным для использования как дипломатический объект; в нем оставался технический персонал, в том числе для охраны зданий.