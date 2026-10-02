The Guardian узнала о планах западных стран перенести посольства из Киева

Западные страны рассматривают вариант переноса посольств из Киева, если ситуация с безопасностью в украинской столице ухудшится. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на двух анонимных дипломатов.

По словам собеседников издания, среди вариантов, куда могли бы переместиться иностранные дипмиссии, — Львов или восточные регионы Польши. Они признают, что такое решение будет выгодным для Москвы и создаст впечатление, «будто Украину бросили на произвол судьбы», но отмечают, что «ситуация, очевидно, быстро ухудшается».