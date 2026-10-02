В России завершилась активная фаза учений ОДКБ

В России завершилась активная фаза учений стран Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Все учебно-боевые задачи выполнены в полном объеме, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков. «Командиры и штабы продемонстрировали высокие практические навыки и умения по управлению частями и подразделениями во взаимодействии с формированиями сил специального назначения, а личный состав национальных контингентов показал высокий профессионализм и боевую выучку»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию 26 сентября. Учения прошли на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области. Среди целей учений — подготовка и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, а также организация и ведение разведки.