В России завершилась активная фаза учений ОДКБ
В России завершилась активная фаза учений стран Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Все учебно-боевые задачи выполнены в полном объеме, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков. «Командиры и штабы продемонстрировали высокие практические навыки и умения по управлению частями и подразделениями во взаимодействии с формированиями сил специального назначения, а личный состав национальных контингентов показал высокий профессионализм и боевую выучку»,— сказал он (цитата по ТАСС).
Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию 26 сентября. Учения прошли на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области. Среди целей учений — подготовка и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, а также организация и ведение разведки.
Цель учений ОДКБ — отработка согласованного применения органов управления и войск, поддержание их готовности и формирование сил для задач коллективной безопасности. Применение сил и средств на территории любого государства—члена ОДКБ должно проводиться по единому замыслу и плану, поэтому учения проверяют не только навыки отдельных подразделений, но и их совместное управление.
Названия «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» описывают разные элементы этой работы. Например, в 2023 году «Взаимодействие» было посвящено применению коллективных сил для урегулирования кризиса, «Поиск» — учениям разведок, а «Эшелон» — силам материально-технического обеспечения.