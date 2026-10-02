Курс доллара. Прогноз на 5—9 октября

Павел Бирюков,

главный экономист Что может оказать некоторое давление на курс национальной валюты На этой неделе рубль укреплялся вплоть до максимума с конца августа, что могло объясняться ростом продаж валюты экспортерами в преддверии продолжительных праздников в Китае 1–7 октября, из-за которых расчеты в юанях возобновятся только 8 октября. В понедельник будет опубликован месячный объем валютных операций Минфина с 7 октября. Мы ожидаем, что объем покупок увеличится, вследствие чего чистые покупки валюты ЦБ вырастут до 7–12 млрд руб./день (1,9 млрд руб./день сейчас), что может оказать некоторое давление на курс национальной валюты. В данных условиях мы ожидаем, что курс рубля может продолжить торговаться вблизи текущих уровней 12,4–12,6 руб./CNY и 83,4–84,7 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист В понедельник Минфин объявит объем валютных операций На уходящей неделе рубль сохранял относительную стабильность. Российская валюта не отреагировала ослаблением на завершение налогового периода и даже предпринимала попытки укрепления. Поддержку рублю могли оказать данные о снижении в сентябре морского импорта моторного топлива в Россию на 24% м/м. При этом экспортная выручка может увеличиваться благодаря сильной динамике цен на нефть в июле-августе. В понедельник Минфин объявит объем валютных операций по бюджетному правилу на октябрь. По нашим ожиданиям, ежедневные покупки валюты вырастут в 3–5 раз. Умеренно негативно для рубля. Прогнозный диапазон на следующую неделю — 83–85 руб./$.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Рубль продолжит получать поддержку от конъюнктуры сырьевых рынков Мы связываем произошедшее на минувшей неделе укрепление рубля с повышенной склонностью экспортеров реализовать валюту до наступления длинных выходных в Китае (с 1 по 7 октября в Поднебесной празднуется День образования КНР). Со второй половины следующей недели, после завершения выходных в Китае, ждем активизации импортеров, стремящихся реализовать отложенный спрос. При этом рубль, вероятно, продолжит получать поддержку от достаточно благоприятной внешней конъюнктуры сырьевых рынков. Поддержка останется достаточно сильной, даже с учетом ожидаемого повышения покупок валюты в рамках бюджетного правила в октябре. Таким образом, целевой диапазон 12,3–12,8 руб. за юань, вероятно, останется актуальным и на следующей неделе.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Минфин продолжит покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила Высокая ценовая конъюнктура на рынке нефти в августе-сентябре, вероятно, приведет к постепенному увеличению притока экспортной выручки на внутренний валютный рынок и укреплению рубля в октябре. При этом масштаб роста курса национальной валюты может быть ограниченным из-за потоков капитала, а также повышенных импортных закупок для инвестиций и пополнения запасов. Минфин, скорее всего, продолжит покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, что также будет сдерживать укрепление рубля. Пространство для плавного снижения ключевой ставки представляется небольшим, и относительно высокий уровень процентных ставок, вероятно, останется фактором поддержки для рубля в ближайшие месяцы. На следующей неделе при отсутствии значимых изменений во внутренних и внешних условиях можно ожидать укрепления рубля в диапазоне 82–84 руб./$, 12,2–12,5 руб./CNY.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Минфин утроит объем чистых покупок валюты Рубль немного укрепился, что может быть результатом начала притока в страну повышенных объемов экспортной валютной выручки в результате высоких цен на нефть в августе-сентябре. Тем не менее Минфин в октябре, вероятно, как минимум утроит объем чистых покупок валюты в рамках бюджетного правила за вычетом операций ЦБ. Это абсорбирует значительную часть внешних валютных поступлений, снизив влияние высоких цен на нефть на российскую валюту.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Эффект от этих ценовых уровней отражается на росте экспортной выручки На будущей неделе высока вероятность незначительного ослабления национальной валюты ввиду разнонаправленных факторов. Высокие нефтяные цены играют на стороне национальной российской валюты, особенно на фоне последних сообщений о приостановке экспорта нефтепродуктов Китаем. Эффект от этих ценовых уровней отражается на росте экспортной выручки. Одновременно покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила частично нейтрализуют эффект от дополнительного предложения валюты экспортерами. Инфляционные риски сохраняются, оказывая давление на рубль, данные по недельной инфляции показывают рост, даже при незначительном замедлении годовых данных, давая предпосылки для сохранения ключевой ставки Банком России.