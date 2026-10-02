Выступления Григория Лепса и Мота, выставка «Всеединство» и концерт «Симфония Hollow Knight»

Когда пройдут выступления Григория Лепса и Мота, что ждет гостей выставки «Всеединство», где пройдет концерт «Симфония Hollow Knight» от оркестра CAGMO.

3 октября (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ

В ДК Железнодорожников пройдет концерт «Симфония Hollow Knight» в исполнении оркестра CAGMO. Hollow Knight — настоящий феномен инди-сцены. В программе — чарующие и драматичные мелодии из мрачной компьютерной игры Hollow Knight (с дополнениями The Hidden Dreams, The Grimm Troupe, Gods & Nightmares). Начало в 18:00.

4 октября (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ

В креативном центре «Башня на Маркса» открылась мультимедийная выставка об истории и судьбе бараков Левого берега. В выставочном пространстве представлены фотоработы, коллажи, картины, а также арт-инсталляции исторических предметов и живых экспонатов. Выставка доступна с 12:00.

5 октября (понедельник)

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На сцене «Локомотив-Арены» выступит Григорий Лепс. В программе народный артист РФ представит только лучшие и самые любимые песни поклонников, а также новые композиции. Начало в 19:00.

6 октября (вторник)

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В «Локомотив-Арене» выступит артист Мот (настоящее имя Матвей Мельников). Он гармонично совмещает в своем творчестве как душевные баллады о любви, так и танцевальные бэнгеры в стиле хип-хоп и RnB. Мот – неоднократный лауреат ряда премий: «Золотой граммофон», премия МУЗ-ТВ, премия РУ.ТВ, премия «Жара», премия «Нового радио» и многие другие награды находятся в его коллекции. Начало в 19:00.

7 октября (среда)

В Доме ученых СО РАН откроется фотовыставка PNG&TXT. В экспозиции собраны кадры фотографов-любителей из Академгородка, которые стали иллюстрациями к стихам поэтов из Новосибирска, Иркутска и Кемерова. Выставка доступна с 12:00.

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В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Всеединство». Она пройдет в рамках академического творческого проекта «Культурный код России». Проект приурочен к Году единства народов России. В состав выставки вошли более 100 экспонатов 50 авторов. Из них 30 являются академиками РАХ, еще 13 – членами-корреспондентами. Среди ключевых имен — Борис Неменский, Виктор Иванов, Зураб Церетели, Виталий Петров-Камчатский, Виктор Калинин, Николай Мухин, Георгий Франгулян, Василий Нестеренко, Андрей Ремнев и другие мастера. Выставка доступна с 12:00.

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На сцене «Локомотив-Арены» выступит Михаил Шуфутинский. Он представит свой большой концерт с новой программой «Ваши любимые песни». Артист выступит в сопровождении музыкального коллектива и с участием танцевальной шоу-группы «Атаман». Начало в 19:00.

8 октября (четверг)

В Доме джаза выступит джаз-соул квартет, где ведущую партию возьмет на себя туба. Мощный низкий тембр этого инструмента сплетается с проникновенным вокалом, ритмичной гитарой и перкуссией. В программе прозвучат признанные джазовые стандарты, свинг, соул, блюз и бибоп в сочетании с духом раннего новоорлеанского джаза. На сцене выступит Tuba Jazz&Soul Project.

9 октября (пятница)

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В ДК Железнодорожников выступит певица Слава. В рамках своего гастрольного тура она представит свою музыкальную биографическую книгу, посвященную 25-летию артистки на сцене. За это время коллекция наград певицы пополнилась престижными музыкальными наградами: 11 премий «Золотой граммофон», 6 наград «Песня года», 6 грифов «Шансон года», 4 премии от RU.TV и МУЗ-ТВ. Начало в 19:00.

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Александра Стрелкова