США оставили в силе пошлины на углеродистую сталь из России

Министерство торговли США решило не отменять введенные ранее антидемпинговые пошлины на отдельные виды углеродистой стали из России и КНР. Это следует из уведомления на сайте Федерального реестра.

Ведомство постановило, что отмена решений по российской и китайской стали привела бы к «продолжению и повторению демпинга». Прогнозируется, что демпинговая маржа для продукции из России в таком случае составит 185%, из Китая — 128,6%.

США ввели антидемпинговые пошлины в отношении российской углеродистой стали в августе 2023 года. В июне 2026-го Минторг США приступил к рассмотрению вопроса об их снятии.