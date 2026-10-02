США оставили в силе пошлины на углеродистую сталь из России
Министерство торговли США решило не отменять введенные ранее антидемпинговые пошлины на отдельные виды углеродистой стали из России и КНР. Это следует из уведомления на сайте Федерального реестра.
Ведомство постановило, что отмена решений по российской и китайской стали привела бы к «продолжению и повторению демпинга». Прогнозируется, что демпинговая маржа для продукции из России в таком случае составит 185%, из Китая — 128,6%.
США ввели антидемпинговые пошлины в отношении российской углеродистой стали в августе 2023 года. В июне 2026-го Минторг США приступил к рассмотрению вопроса об их снятии.
Для российских поставок сохранение пошлины означает, что доступ к американскому рынку не возвращается на прежних ценовых условиях. Отмена меры не стала результатом пересмотра, поскольку при таком решении учитывается риск возможного возобновления демпингового импорта после прекращения действия пошлины.
В США антидемпинговые меры по итогам расследования могут быть либо продлены, либо отменены. Обычно их пересматривают каждые пять лет, однако заинтересованные стороны вправе запросить пересмотр раньше срока. Сама процедура пересмотра не создает автоматического основания для снятия пошлины.