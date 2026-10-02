За день над Россией сбили более 200 беспилотников

Силы ПВО уничтожили 209 беспилотников вооруженных сил Украины над территорией России с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, а также Чувашией, Крымом и акваторией Черного моря.

В Белгородской области при ударе беспилотника погиб один человек, сообщал оперштаб региона.