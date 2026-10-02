Суд взыскал с бизнесмена Полонского 25 млн рублей по иску Дерипаски

Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил иск предпринимателя Олега Дерипаски о защите чести и достоинства к бизнесмену Сергею Полонскому. Информация указана в карточке на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Варвара Славущева / Коммерсантъ Фото: Варвара Славущева / Коммерсантъ

«Суд удовлетворил наши исковые требования, признал информацию несоответствующей действительности, призвал Полонского на его интернет-странице опубликовать опровержение, и взыскал 25 миллионов рублей»,— сказал адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников в комментарии ТАСС. По его словам, Сергей Полонский распространял ложную и оскорбительную информацию о «якобы имевшем место присвоении имущества и бизнес-проектов в области строительства».

Другими ответчиками по делу были указаны Google и RTVI. В 2023 году суд в Краснодарском крае взыскал с Сергея Полонского 20 млн руб. по аналогичному иску Олега Дерипаски. Поводом для обращения в суд тогда стало интервью господина Полонского RTVI, в котором он обвинил Олега Дерипаску и еще нескольких людей в том, что, «когда он сидел в тюрьме, они расхищали завод имени Казакова».

Сергей Полонский — основатель Mirax Group. В 2008 году журнал Forbes оценил состояние бизнесмена в $1,2 млрд (96-е место из 100 самых богатых россиян), но с тех пор в этот рейтинг он не попадал.