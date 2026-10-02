В Белоруссии прошло заседание межправсовета ЕАЭС

2 октября в Минске состоялось заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Премьер-министры стран ЕАЭС подвели итоги первого полугодия. По словам главы российского правительства Михаила Мишустина, за январь—июнь ВВП ЕАЭС вырос более чем на 1%, взаимная торговля за январь—июль прибавила 10% в годовом выражении. Однако в инвестиционной сфере, добавил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, наблюдается разнонаправленная динамика. Объем инвестиций в реальном выражении снизился в первом полугодии на 7,2%, в первом квартале объем услуг вырос на 0,5%, а производство товаров сократилось на 0,7%. На этом фоне, полагает он, особое значение приобретает поддержка инвестиционной и производственной активности в союзе, а также расширение экономической кооперации.

В части промышленной кооперации, как следовало из выступления белорусского премьера Александра Турчина, у партнеров по ЕАЭС есть определенные нарекания — прежде всего к механизму финансирования таких проектов. По словам Александра Турчина, подход к финансированию таких проектов необходимо «перезагрузить» — слабыми местами он назвал административную нагрузку и длительные процедуры отбора.

Подробнее о заседании читайте в материале «Кооперация с препятствиями».