Пожар в особняке Миллера в Санкт-Петербурге потушили

Спасатели спустя сутки ликвидировали пожар в особняке К.Л. Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по городу.

Пожар начался около 20:11 мск 1 октября. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м. Пламя перекинулось на соседнее здание и распространилось там на площади 250 кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти.

В тушении участвовали 165 человек с применением 37 единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось в 19:38 мск 2 октября. О пострадавших не сообщалось.

Особняк К.Л. Миллера — историческое здание второй половины XIX века. В 2021 году его включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил восстановить особняк в первозданном виде.