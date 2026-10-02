«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» в матче КХЛ с отрывом в две шайбы

ХК «Сибирь» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

В составе новосибирцев четыре шайбы забросили Александр Першаков, Александр Яремчук, Семен Кошелев и Даррен Диц. По итогам 11 игр новосибирская команда занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ, имея на счету восемь очков. Следующий матч «Сибирь» проведет с «Нефтехимиком» 4 октября.

Сегодня стало известно, что новосибирский хоккейный клуб расторг контракт по соглашению сторон с нападающим Евгением Кузнецовым, который в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.

Александра Стрелкова