Стоимость серебра на бирже опустилась ниже $60 за унцию впервые с начала августа

Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,5%, до $60,2 за тройскую унцию, следует из данных биржи Comex на 19:25 мск. В 18:55 мск стоимость драгметалла падала почти на 2%, до $59,98 за тройскую унцию. Последний раз такая цена фиксировалась 5 августа.

В 13:55 фьючерсы на серебро дорожали на 0,3%, до $61,37 за унцию. Ключевым событием для мировых рынков сегодня стала публикация данных о безработице в США за прошлый месяц. Федеральная резервная система США учитывает их при принятии решения по ключевой ставке.