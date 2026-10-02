Стоимость серебра на бирже опустилась ниже $60 за унцию впервые с начала августа
Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,5%, до $60,2 за тройскую унцию, следует из данных биржи Comex на 19:25 мск. В 18:55 мск стоимость драгметалла падала почти на 2%, до $59,98 за тройскую унцию. Последний раз такая цена фиксировалась 5 августа.
В 13:55 фьючерсы на серебро дорожали на 0,3%, до $61,37 за унцию. Ключевым событием для мировых рынков сегодня стала публикация данных о безработице в США за прошлый месяц. Федеральная резервная система США учитывает их при принятии решения по ключевой ставке.
Аналитики в сентябре 2026 года называли ожидание повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США одной из основных причин снижения цен на драгоценные металлы. Федеральная резервная система учитывает данные о безработице при принятии решения по ключевой ставке, и усиление ожиданий повышения ставки оказывает давление на драгметаллы.
Дополнительный канал влияния проходит через доллар. Опасения ужесточения денежно-кредитной политики в США поддерживают американскую валюту, а ее укрепление снижает привлекательность драгметаллов для держателей других валют, что усиливает давление на их фьючерсы.