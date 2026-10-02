Московская фирма выиграла аукцион по замене лифтов в 75 домах Липецка и Ельца

ООО «Региональное управление КМЗ» (Карачаровский механический завод) стало победителем аукциона за право обновления лифтового хозяйства в 74 многоквартирных домах областного центра, а также в доме по адресу: город Елец, улица Королева, 25. Компания предложила выполнить работу за 626,6 млн руб. при максимальной цене контракта 642,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «РУ КМЗ» зарегистрировано в Москве с июля 2014 года и работает в сфере производства лифтов, скиповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор Дмитрий Сидельковский занимает должность с октября 2024 года. Единственным учредителем выступает ООО «ГК КМЗ», входящее в московский «Лифтостроительный кластер».

Всего на торги было подано четыре заявки. Помимо «РУ КМЗ», заявились московские ООО «С.Л.З. Монтаж» и АО «ЩЛЗ», а также нижегородское ООО «Трансэнерго». Второе место заняла заявка ООО «С.Л.З. Монтаж» с предложением 629,8 млн руб. Информация о заключенном контракте в ЕИС «Закупки» пока не опубликована.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», обновить лифты по техническому заданию требуется в течение 420 календарных дней. Помимо основных работ, подрядчику предстоит оценить техническое состояние конструктивных элементов лифтовых шахт и разработать проектную документацию на ремонт, замену и модернизацию подъемников. Источниками финансирования указаны бюджет субъекта РФ и средства собственников помещений в многоквартирных домах.

Денис Данилов