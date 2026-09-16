Почти 650 млн рублей выделили на замену лифтов в 75 домах Липецка и Ельца

Липецкий Фонд капитального ремонта ищет подрядчика для обновления лифтового хозяйства в 74 многоквартирных домах областного центра, а также в доме по адресу: город Елец, улица Королева, 25. Начальная цена контракта составляет 642,6 млн руб. Выполнить работы по техническому заданию требуется в течение 420 календарных дней. Соответствующая информация появилась в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Будущему подрядчику, помимо основных работ, предстоит оценить техническое состояние конструктивных элементов лифтовых шахт и разработать проектную документацию на ремонт, замену и модернизацию лифтов. Источниками финансирования по контракту указаны бюджет субъекта РФ и средства собственников помещений в многоквартирных домах. Выплата аванса подрядчику не предусмотрена.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 25 сентября. Аукцион планируют провести 1 октября. Шаг аукциона составит от 0,5% до 5% от максимальной цены контракта.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что по итогам августа средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Липецке выросла на 1,5%, до 21 тыс. руб. в месяц, а двухкомнатных — на 0,8%, до 26,5 тыс. руб. Трехкомнатное жилье, напротив, подешевело на 1,3% — до 34,1 тыс. руб.

Денис Данилов