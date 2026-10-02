В Минобороны России назвали цели учений «Центр-2026»
Минобороны назвало целью учений «Центр-2026» работу с иностранными войсками
Заместитель министра обороны России, генерал армии Юнус-Бек Евкуров доложил президенту Владимиру Путину о ходе учений «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области. По словам замминистра, особое внимание уделяется организации, размещению и применению сил иностранных контингентов войск.
Минобороны отрабатывает организацию на пунктах управления во время развертывания и подготовки, размещение в районах сосредоточения и применение малых тактических групп. «По всем этим трем направлениям наши иностранные коллеги проявили, показали мастерство, ну и, естественно, мы им передаем опыт специальной военной операции»,— сказал господин Евкуров.
Учения сопряжены с командно-штабным учением «Взаимодействие-2026», проходящим вместе со странами ОДКБ. Всего задействовано 47 тыс. военнослужащих, включая свыше 2 тыс. военных, принимавших участие в СВО.
На учениях также отработаны новые разработки для отражения БПЛА. Среди них — лазерный комплекс «Заря», зенитно-пулеметный робототехнический комплекс «Калитка-КА», зенитно-артиллерийские комплексы «Цитадель», «ЗАК-57-МСК» и «С-60М», пулеметные установки «Анклав».
Участие иностранных контингентов в подобных маневрах предполагает не самостоятельные действия отдельных подразделений, а включение разнородной группировки в единую систему управления. На учениях ОДКБ в ноябре 2021 года военные отрабатывали совместное планирование и проведение миротворческой операции с учетом опыта Сирии и Нагорного Карабаха; контингенты шести государств должны были за короткое время объединиться для выполнения общего круга задач.
Сопряжение российских маневров с учением ОДКБ переводит взаимодействие союзников из параллельной подготовки в согласованную тренировку сил и органов управления. В мае 2025 года такую конструкцию описывали как способ укрепить военную интеграцию России и Белоруссии и отработать совместные действия в условиях потенциальной угрозы; ранее на учениях ОДКБ отдельно отрабатывалось применение коллективных сил для урегулирования кризисной ситуации.