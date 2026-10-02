В Минобороны России назвали цели учений «Центр-2026»

Заместитель министра обороны России, генерал армии Юнус-Бек Евкуров доложил президенту Владимиру Путину о ходе учений «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области. По словам замминистра, особое внимание уделяется организации, размещению и применению сил иностранных контингентов войск.

Минобороны отрабатывает организацию на пунктах управления во время развертывания и подготовки, размещение в районах сосредоточения и применение малых тактических групп. «По всем этим трем направлениям наши иностранные коллеги проявили, показали мастерство, ну и, естественно, мы им передаем опыт специальной военной операции»,— сказал господин Евкуров.

Учения сопряжены с командно-штабным учением «Взаимодействие-2026», проходящим вместе со странами ОДКБ. Всего задействовано 47 тыс. военнослужащих, включая свыше 2 тыс. военных, принимавших участие в СВО.

На учениях также отработаны новые разработки для отражения БПЛА. Среди них — лазерный комплекс «Заря», зенитно-пулеметный робототехнический комплекс «Калитка-КА», зенитно-артиллерийские комплексы «Цитадель», «ЗАК-57-МСК» и «С-60М», пулеметные установки «Анклав».