Путин понаблюдал за учениями «Центр-2026» в Челябинской области

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область. Он посетил полигон «Чебаркульский», где понаблюдал за ходом учений «Центр-2026».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

«Все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции»,— сказал Владимир Путин. Кроме того, на полигоне он встретился с военными атташе иностранных государств.

Маневры сопряжены с командно-штабным учением «Взаимодействие-2026». В них задействовано 47 тыс. военнослужащих: войска Центрального военного округа, соединения и воинские части воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск, соединения и воинские части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал мероприятия важными «с точки зрения военного строительства». По его словам, учения плановые и не связаны с угрозами на границе.