Путин понаблюдал за учениями «Центр-2026» в Челябинской области
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область. Он посетил полигон «Чебаркульский», где понаблюдал за ходом учений «Центр-2026».
Фото: Пресс-служба президента РФ
«Все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции»,— сказал Владимир Путин. Кроме того, на полигоне он встретился с военными атташе иностранных государств.
Маневры сопряжены с командно-штабным учением «Взаимодействие-2026». В них задействовано 47 тыс. военнослужащих: войска Центрального военного округа, соединения и воинские части воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск, соединения и воинские части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал мероприятия важными «с точки зрения военного строительства». По его словам, учения плановые и не связаны с угрозами на границе.
Смысл адаптации подготовки — не в отдельном освоении новых образцов техники, а в объединении разведки, управления и огневого поражения в единый контур. Этот новый подход напрямую вытекает из опыта СВО. Для этого командованию на местах нужны устойчивая связь и целеуказание, а также возможность наносить удары без многоступенчатых докладов: иначе выигрыш от быстрого обнаружения цели теряется в самой системе управления войсками. Узким местом такой системы может стать способность командиров на местах быстро принимать решения и передавать команды на поражение.
В ракетных войсках и артиллерии такой подход оформляется как разведывательно-огневая система с разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистемами. В средства тактической разведки внедряются машинное зрение и искусственный интеллект для автоматического обнаружения и распознавания объектов, включая малоразмерные БПЛА, без участия оператора, а полученные данные поступают в единое информационное пространство. Воздушные и наземные робототехнические комплексы объединяются единым управлением, позволяющим перераспределять между ними задачи в реальном времени. В июле 2026 года Минобороны РФ также сообщало об опытно-боевой эксплуатации в группировке «Центр» системы СВОД, предназначенной для автоматизации огневого поражения и обмена данными.