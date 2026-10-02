В Сочи задержаны высокопоставленные сотрудники городской налоговой
Заместитель начальника инспекции №8 ФНС по Краснодарскому краю в городе Сочи Арут Келледжян и его предшественник в этой должности Игорь Волин задержаны по подозрению в причастности к коррупционным преступлениям, сообщил источник “Ъ” в правоохранительных органах. В уголовном деле идет речь о получении взяток от предпринимателей за сокрытие нарушений налогового законодательства.
За последнее время в Краснодарском крае прошла серия обысков, допросов и задержаний руководящих сотрудников налоговой службы. Следственное управление СКР по Краснодарскому краю сообщило об уголовном преследовании бывшего начальника ИФНС №1 по городу Краснодару, ее подчиненной — руководителя отдела камеральных проверок, а также начальника одной из межрайонных инспекций кубанского управления ФНС, им предъявлено обвинение во взяточничестве. Фигуранты дела — Наталья Маслакова, которая находится под стражей, а также Дина Лебедева и Дмитрий Мартианов, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В налоговой инспекции №4 по городу Краснодару задержаны заместитель начальника Кристина Дроботенко и руководитель отдела выездных проверок Павел Сафронюк. Возбуждено уголовное дело о получении особо крупной взятки от предпринимателя.
По версии следствия, схема в сочинском деле заключалась в регулярном получении вознаграждений от предпринимателей за неприменение последствий выявленных налоговых нарушений. В одном из эпизодов Игорю Волину вменяется получение 1,2 млн руб. за обещание организовать строительной компании налоговый вычет на 7,5 млн руб.; речь шла не только о сокрытии недоимки, но и о создании для бизнеса конкретной налоговой выгоды.
В других уголовных делах против руководящих сотрудников ФНС Краснодарского края обвинения названы аналогичными: Наталье Маслаковой, Дине Лебедевой и Дмитрию Мартианову также вменяют взяточничество. При этом описанная связь между делами ограничивается сходством обвинений — общая схема или координация фигурантов в опубликованных обстоятельствах не заявлены.
Похожий по механизму эпизод расследовался в Сочи в июле 2021 года: главному государственному налоговому инспектору МИФНС №7 вменяли получение 3 млн руб. от руководителя коммерческой структуры за сокрытие недоимки по налогам.