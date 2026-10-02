«Дизель — это уже не просто топливо»

Европа спешит на помощь. Дональд Трамп заявил, что страны G7 намерены в течение четырех месяцев выбросить на рынок до 100 млн баррелей дизеля и нефти. Сообщается, что Эммануэль Макрон подтвердил достижение этих договоренностей. Ранее глава Белого дома фактически потребовал от ЕС и Великобритании помочь стабилизировать цены на топливо. На этом фоне Китай остановил экспорт нефтепродуктов, а Россия продлила соответствующий мораторий на месяц. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что вся эта ситуация скажется на отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Дональд Трамп входит в серьезный клинч с Европой. Причина в дизеле. Администрация 47-го президента США потребовала от Старого Света, от ключевых стран ЕС, в первую очередь Франции и Германии, разморозить свои стратегические запасы и вывести на рынок по меньшей мере 120 млн баррелей этого вида топлива в ближайшие шесть месяцев.

В противном случае Трамп готов перекрыть поставки в Старый Свет американского дизеля, что грозит континенту серьезными проблемами.



В Брюсселе и европейских столицах отвечают: на шантаж и угрозы не поддадимся. Тем не менее дали понять, что готовы пойти на некий компромисс. И вроде бы да, согласились-таки подставить плечо. Если так, то это очень вовремя. Трампа поджимает время: до выборов в Конгресс остается месяц, цены на дизель бьют рекорды, корневой электорат недоволен.

На что важно в связи с этим обратить внимание. Китай решил, что для него сейчас самое время начать подготовку к зиме, и остановил экспорт нефтепродуктов. Тогда как только что глава Белого дома в нарушение всех протоколов и американской гордости лично встречал председателя Си Цзиньпина в аэропорту. Россия, как известно, поступила аналогичным образом. Партия с «энергетическим перемирием» явно проиграна.

Даже если Украина вдруг откажется в одностороннем порядке от ударов по российским НПЗ, вряд ли это изменит ситуацию.



Как заявил Владимир Путин в рамках клуба «Валдай», дизеля у нас много, но экспорту мешают санкции. Мол, отмените их, тогда, возможно, поговорим. Хотя, как кажется, Москве не очень выгодно возвращение демократов и полное фиаско прагматичного Трампа.

Как бы то ни было, по факту дела 47-го президента Соединенных Штатов идут не лучшим образом. Не хочется, конечно, давать советы руководителю главной экономики мира, но не стоит так уж пренебрегать союзниками. Конечно, они далеко не идеальны, но других-то нет. В этой связи интересно, как отреагирует глава Белого дома на действия Москвы и Пекина. Трамп считается человеком злопамятным. Есть некоторые основания предполагать, что дизельное потепление с Европой, если оно, конечно, состоится, будет иметь не только экономические, но и политические последствия.

К слову, прямо сейчас США ввели санкции против российской платежной системы А7 по так называемому иранскому досье по операции «Энергетический изгой». Финансовая сеть РФ именуется не иначе как теневая. Также нельзя забывать о «законе Грэма-Блюменталя», который вполне может начать действовать. Так что, как выясняется, дизель — это уже не просто топливо, а серьезный политический аргумент.

Дмитрий Дризе