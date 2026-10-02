Центр «Насилию.нет» исключили из реестра иностранных агентов

Минюст России исключил из реестра иностранных агентов НКО «Центр по работе с проблемой насилия» (Насилию.нет). Решение было принято из-за закрытия организации в прошлом году.

Центр «Насилию.нет» был включен в реестр иностранных агентов 29 декабря 2020 года. Он стал одной из первых правозащитных организаций в России, получивших этот статус. С 2021 по 2023 год проект получил несколько штрафов из-за отсутствия обязательной маркировки в публикациях. Их общая сумма составила 900 тыс. рублей.

30 декабря 2025 года «Насилию.нет» объявил о своем закрытии из-за ужесточения законодательства об иноагентах. В частности, оно запрещало любую просветительскую деятельность и сбор пожертвований внутри страны. По словам основателей проекта, это фактически лишило центр средств к существованию. Кроме того, из-за новых правил организация столкнулась с отказами партнеров от сотрудничества.

Центр был основан в 2015 году правозащитницей Анной Ривиной (иноагент) и до 2018 года существовал как волонтерская инициатива. В апреле 2018 года он получил свидетельство Минюста и статус автономной некоммерческой организации (НКО). В сентябре 2019 года центр открыл первое пространство для помощи пострадавшим от домашнего насилия в Москве.