Центр «Насилию.нет» исключили из реестра иностранных агентов
Минюст России исключил из реестра иностранных агентов НКО «Центр по работе с проблемой насилия» (Насилию.нет). Решение было принято из-за закрытия организации в прошлом году.
Центр «Насилию.нет» был включен в реестр иностранных агентов 29 декабря 2020 года. Он стал одной из первых правозащитных организаций в России, получивших этот статус. С 2021 по 2023 год проект получил несколько штрафов из-за отсутствия обязательной маркировки в публикациях. Их общая сумма составила 900 тыс. рублей.
30 декабря 2025 года «Насилию.нет» объявил о своем закрытии из-за ужесточения законодательства об иноагентах. В частности, оно запрещало любую просветительскую деятельность и сбор пожертвований внутри страны. По словам основателей проекта, это фактически лишило центр средств к существованию. Кроме того, из-за новых правил организация столкнулась с отказами партнеров от сотрудничества.
Центр был основан в 2015 году правозащитницей Анной Ривиной (иноагент) и до 2018 года существовал как волонтерская инициатива. В апреле 2018 года он получил свидетельство Минюста и статус автономной некоммерческой организации (НКО). В сентябре 2019 года центр открыл первое пространство для помощи пострадавшим от домашнего насилия в Москве.
Для уже закрытой НКО исключение из перечня означает не возобновление работы, а формальное завершение ее учета в этом перечне. Для организаций ликвидация фактически остается единственным способом снять соответствующее ограничение, поэтому решение Минюста следует за прекращением деятельности, а не заменяет его.
Процедуру может инициировать сама организация или Минюст — если утрачены один или все признаки, из-за которых она находилась в перечне. При этом порядковый номер за организацией сохраняется, а в перечне появляется специальная отметка об исключении.