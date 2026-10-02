Атаман злоупотребил с БАРСом

Александр Власов, бывший атаман Кубанского войскового казачьего общества, признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями при закупках имущества для бойцов подразделений БАРС, находящихся в зоне СВО. В декабре 2022 года господин Власов отчитался об отправке снаряжения, формы и оборудования стоимостью 57 млн руб., хотя на самом деле товары остались в Краснодаре. Экс-атаман приговорен к 14 годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Он признал вину и вернул в бюджет 55 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший атаман Кубанского войскового казачьего общества Александр Власов

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края Бывший атаман Кубанского войскового казачьего общества Александр Власов

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Советском райсуде Краснодара 2 октября завершился процесс по обвинению бывшего атамана Кубанского войскового казачьего общества (КВКО) и вице-губернатора края Александра Власова. Его приговорили к 14 годам лишения свободы и выплате 1 млн руб. штрафа, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Господина Власова признали виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 и 201 УК РФ) при закупке товаров для воинских формирований БАРС, находящихся в зоне боевых действий. Противоправная деятельность Александра Власова была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

100 млн руб. на закупку форменной одежды, оборудования, инструментов, оргтехники, лекарств, палаток и продуктов были выделены из краевого бюджета летом 2022 года. Распорядителем субсидии выступал департамент по делам казачества администрации края, получателем было Кубанское войсковое казачье общество. Оно закупало и доставляло необходимое в воинские части и взяло на себя обязательство передать товары в зону боевых действий до 31 декабря 2022 года. В случае срыва сроков вся сумма субсидии подлежала возврату в бюджет. Руководство общества представило отчет о расходовании средств, однако в правоохранительные органы стала поступать информация о том, что до многих подразделений БАРС помощь не доходит и военные по-прежнему испытывают нужду в самом необходимом.

В ходе проверки выяснилось, что Александр Власов убеждал или заставлял командиров подразделений подписывать акты приема-передачи, в которых было указано гораздо больше имущества, чем на самом деле получали военные.

В итоге оказалось, что товары на сумму 57 млн руб. остались на складе КВКО в Краснодаре, хотя по документам якобы были отправлены в зону СВО.

Кроме того, следствию стало известно, что атаман Власов поручил своему советнику Александру Стародубцеву, который отвечал за работу склада КВКО, увезти домой товары стоимостью 2,3 млн руб. (носки, тельняшки, термобелье, шапки), чтобы затем продать через сайт объявлений. Завскладом в начале 2023 года в ходе ревизии обнаружил товары стоимостью 347,7 тыс. руб., собранные жителями края для бойцов СВО в ходе гуманитарной акции и ошибочно списанные. Эта партия товара также отправилась домой к Александру Стародубцеву.

Он был привлечен к ответственности вместе с Александром Власовым и приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в сумме 1 млн руб.

Подсудимые признали вину, Александр Власов еще до начала судебного процесса выплатил в бюджет 55 млн руб. в качестве компенсации ущерба.

Анна Перова, Краснодар