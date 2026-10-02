Сожительница растрат суровых

Как стало известно “Ъ”, Гагаринский райсуд Москвы заочно арестовал сожительницу бывшего вице-президента страховой группы «Спасские ворота» миллиардера Михаила Тамирова по делу о растрате 133 млн руб. Решение было вынесено после того, как фигурантка не явилась на прения сторон, покинув Россию. Ее объявили в розыск, а разбирательство приостановили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилия Невская

Фото: Личный архив Лилии Невской Лилия Невская

Фото: Личный архив Лилии Невской

Как рассказал “Ъ” адвокат подсудимой Андрей Безрядов, на слушании 2 октября суд получил ответы оперативных служб, согласно которым накануне заседания, назначенного на 31 августа, Лилия Невская покинула пределы РФ и на сегодняшний момент ее местонахождение неизвестно.

В этой связи представитель потерпевшей, которой признана дочь Михаила Тамирова Кристина Тамирова, ходатайствовал об изменении меры пресечения для подсудимой с подписки о невыезде на заключение под стражу. Просьбу поддержала прокуратура.

В свою очередь, защитник госпожи Невской выступил против, заявив, что «на сегодняшний момент не установлено ее местонахождение» и «неясно, по доброй ли воле она покинула Россию».

Суд просьбу об аресте удовлетворил, объявив подсудимую в розыск. Заочный арест сроком на два месяца начнет действовать с момента задержания госпожи Невской или ее экстрадиции на территорию Россию. Разбирательство по ее делу приостановлено.

Как ранее писал “Ъ”, из-за неявки подсудимой суд трижды откладывал заседания, дважды оформив привод подсудимой. Однако по ее месту жительства правоохранителям никто дверь не открыл.

Гагаринский райсуд Москвы 4 июня 2025 года признал 41-летнюю Лилию Невскую виновной в растрате в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК) и назначил ей четыре года заключения, арестовав в зале суда. Дело в отношении сожительницы бывшего вице-президента страховой группы «Спасские ворота», экс-топ-менеджера группы «Мост» Михаила Тамирова, скончавшегося в возрасте 72 лет, было возбуждено полицией по заявлению дочери миллиардера Кристины Тамировой. Это произошло после того, как выяснилось, что перед своей смертью в октябре 2022 года тот перевел 133 млн руб. госпоже Невской. Обвинение утверждало, что деньги она получила лишь «на хранение». Сделано это было якобы для того, чтобы уберечь состояние бизнесмена от мошенников — они сфабриковали исполнительные документы о взыскании с господина Тамирова 840 млн руб.

Действуя по доверенности от бизнесмена, женщина 28 сентября 2022 года перевела деньги на свой счет в банке, часть поместила на вклад, а после смерти господина Тамирова «вверенную на ответственное хранение» сумму наследнице не вернула, а «истратила».

Сама госпожа Невская вину отрицала, утверждая, что на протяжении восьми лет жила с господином Тамировым и заботилась о нем. Ее защита апеллировала к тому, что миллиардер еще при жизни лично перевел ей 133 млн руб., подтвердив свое желание звонками в банк.

Приговор госпоже Невской был отменен Мосгорсудом 2 декабря 2025 года. В апелляционном определении вышестоящая инстанция, в частности, указала, что суд не учел данные защиты о том, что в мае 2025 года тот же Гагаринский суд отклонил иск официальной вдовы миллиардера Ирины Тамировой, требовавшей признать перевод госпоже Невской 133 млн руб. недействительным. Сама госпожа Невская, которую Мосгорсуд постановил освободить, в ходе повторного процесса, начавшегося 29 декабря 2025 года, вину также отрицала.

Мария Локотецкая