Германия начала реприватизацию бывшей «дочки» «Газпрома»

Федеральное правительство Германии запустило процесс реприватизации компании Sefe — бывшей дочерней структуры «Газпрома». Тендер запустило Министерство экономики ФРГ, следует из документации, с которой ознакомилась газета Borsen-Zeitung.

Немецкие власти планируют провести приватизацию в формате dual-track: одновременная подготовка актива к продаже и к IPO. Процесс позволит дополнительно привлечь €2 млрд на расширение компании, указывает издание. Решение о продаже или выходе на биржу должно быть принято не позднее 1 ноября.

По данным издания, заявки уже подали государственный банк развития Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), а также несколько инвестиционных банков, чьи названия не приводятся. Собеседники газеты на финансовом рынке, однако, говорят, что потенциальные инвесторы пока не сильно заинтересованы в покупке Sefe. По их мнению, компания недостаточно укрепила свое положение на рынке после национализации.

Gazprom Germania сменила название на Securing Energy for Europe (Sefe) летом 2022 года. В том же году она была передана в управление государства, поскольку оказалась под угрозой банкротства. Финансовые трудности компания начала испытывать после ответных санкций, введенных Россией.

Основные покупатели Sefe — немецкие муниципальные энергокомпании. Компания владеет примерно 10% газотранспортной сети и контролирует около 25% (6 млрд кубометров) мощностей по хранению газа в Германии. По итогам 2025 года компания получила €289 млн чистой прибыли.