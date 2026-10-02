Германия начала реприватизацию бывшей «дочки» «Газпрома»
Федеральное правительство Германии запустило процесс реприватизации компании Sefe — бывшей дочерней структуры «Газпрома». Тендер запустило Министерство экономики ФРГ, следует из документации, с которой ознакомилась газета Borsen-Zeitung.
Немецкие власти планируют провести приватизацию в формате dual-track: одновременная подготовка актива к продаже и к IPO. Процесс позволит дополнительно привлечь €2 млрд на расширение компании, указывает издание. Решение о продаже или выходе на биржу должно быть принято не позднее 1 ноября.
По данным издания, заявки уже подали государственный банк развития Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), а также несколько инвестиционных банков, чьи названия не приводятся. Собеседники газеты на финансовом рынке, однако, говорят, что потенциальные инвесторы пока не сильно заинтересованы в покупке Sefe. По их мнению, компания недостаточно укрепила свое положение на рынке после национализации.
Gazprom Germania сменила название на Securing Energy for Europe (Sefe) летом 2022 года. В том же году она была передана в управление государства, поскольку оказалась под угрозой банкротства. Финансовые трудности компания начала испытывать после ответных санкций, введенных Россией.
Основные покупатели Sefe — немецкие муниципальные энергокомпании. Компания владеет примерно 10% газотранспортной сети и контролирует около 25% (6 млрд кубометров) мощностей по хранению газа в Германии. По итогам 2025 года компания получила €289 млн чистой прибыли.
После национализации Sefe государственное участие оформлялось через обнуление прежнего уставного капитала и приобретение бюджетом нового выпуска акций той же номинальной стоимости. Поэтому при возвращении компании частному владельцу оценивается не только ее действующий газовый бизнес, но и обязательства, возникшие в период государственного контроля.
Одно из ключевых ограничений связано с контрактом Sefe с «Ямал СПГ». После введения Россией санкций компания не смогла продавать газ индийской Gail по долгосрочному соглашению, рассчитанному до 2041 года, однако условие договора обязывает ее платить даже при прекращении импорта. Этот контрактный риск придется учитывать при любом варианте привлечения частного капитала.