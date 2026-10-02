«ФосАгро» разместит облигации в юанях
«Интерфакс»: «ФосАгро» разместит облигации на 2,3 млрд юаней под 8,4% годовых
Химический холдинг «ФосАгро» открыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-03-01. Объем размещения зафиксирован на уровне 2,3 млрд юаней, а срок обращения составит 1 год и шесть месяцев, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Ставка купона при первоначальном ориентире в 8,5% составила 8,4% годовых. Номинальная стоимость бондов — 1 тыс. юаней. При первичном размещении расчеты будут доступны как в юанях, так и в рублях по официальному курсу ЦБ. Выплата купонов будет производиться в юанях.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Техническое размещение облигаций запланировано на 9 октября.
Для «ФосАгро» юаневый выпуск означает привлечение долга в валюте, которая поступает российским компаниям главным образом через торговые операции. Юаней, особенно на длительные сроки, в российской финансовой системе не хватает, поэтому банки и компании вынуждены повышать ставки, чтобы привлечь китайскую валюту.
Для инвестора важна не только выплата купона в юанях, но и возможность быстро продать бумагу: биржевые юаневые облигации различаются по ликвидности. При выпуске по российскому законодательству и учете в российском депозитарии инфраструктурные риски таких вложений минимальны. Для «ФосАгро» это не новый инструмент: в апреле 2023 года компания уже размещала трехлетние облигации с переменным купоном.