«ФосАгро» разместит облигации в юанях

Химический холдинг «ФосАгро» открыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-03-01. Объем размещения зафиксирован на уровне 2,3 млрд юаней, а срок обращения составит 1 год и шесть месяцев, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ставка купона при первоначальном ориентире в 8,5% составила 8,4% годовых. Номинальная стоимость бондов — 1 тыс. юаней. При первичном размещении расчеты будут доступны как в юанях, так и в рублях по официальному курсу ЦБ. Выплата купонов будет производиться в юанях.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Техническое размещение облигаций запланировано на 9 октября.