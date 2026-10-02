Судейские кланы не сдают недвижимость

Как стало известно “Ъ”, управление Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее потребовало компенсацию за незаконное использование прежними владельцами недвижимости, обращенной в доход РФ по искам Генпрокуратуры к бывшим высокопоставленным судьям. Ответчиками выступают дочь и сын экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, внучка бывшего главы Краснодарского крайсуда Александра Чернова и невестка «золотой судьи» Елены Хахалевой. Также их пытаются выселить из занимаемых объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Верховного Суда Адыгеи Аслан Трахов

Фото: архив объединенной пресс-службы судов Адыгеи Бывший глава Верховного Суда Адыгеи Аслан Трахов

Фото: архив объединенной пресс-службы судов Адыгеи

По данным “Ъ”, в Краснодаре на рассмотрении судов находятся иски управления Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее к ответчикам по искам Генпрокуратуры о конфискации имущества, полученного с нарушением антикоррупционного законодательства. Во время ревизии переданных в казну активов ведомство выявляет случаи, когда прежние владельцы продолжали пользоваться уже государственной недвижимостью, извлекая личную выгоду.

В числе недобросовестных пользователей оказались Сусана Коблева и Рустем Трахов, дочь и сын бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова.

Принадлежавшие семье активы общей стоимостью 13 млрд руб. были обращены в доход РФ решением Волжского райсуда Волгоградской области 19 сентября 2025 года. По данным Росимущества, после регистрации прав государства на недвижимость несколько помещений в горном поселке Гузерипль (рекреационная локация на границе Кавказского заповедника) остались в пользовании у детей Аслана Трахова.

Ведомство направило в Октябрьский райсуд Краснодара иск с требованием немедленно освободить площади и рассчитаться за их использование. Представители Рустема Трахова в суде пояснили, что он готов передать помещения, но в настоящее время находится в отъезде; Сусана Коблева свой отзыв не представила. В итоге суд ответчиков выгнал, взыскав с них 540 тыс. руб. Решение еще не вступило в силу.

В поле зрения Росимущества попал и другой влиятельный судейский клан. Имущество общей стоимостью 13 млрд руб. было изъято у Александра Чернова и его семьи по решению Красногорского суда Московской области от 19 августа 2025 года.

В том числе государству перешли права на два офисных помещения в Краснодаре — ими владела Анастасия Рязанская, внучка экс-председателя Краснодарского крайсуда. Росимущество выяснило, что площади, принадлежавшие ИП Анастасии Рязанской, не были своевременно переданы в управление государства. Ведомство подсчитало, что задолженность прежней владелицы перед бюджетом превышает 1,3 млн руб., и подало требование о взыскании в Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК).

Один из объектов — помещение в новом офисном здании, возведенном на месте краснодарского мясокомбината, владелец которого Михаил Холодцов был в доверительных отношениях с господином Черновым. Адрес второго объекта совпадает с адресом нотариальной палаты Краснодарского края, которую с 2001 года по апрель 2026 года возглавляла Галина Чернова, бывшая жена Александра Чернова и бабушка Анастасии Рязанской.

Галина Чернова оставила должность главы нотариальной палаты региона весной этого года — сразу после того, как Генпрокуратура инициировала обращение в доход РФ ее собственных активов, а также имущества ее дочерей Анастасии Шепель (занимала должность судьи АСКК) и Елены Рязанской (являлась вице-президентом нотариальной палаты края). В числе ответчиков по иску оказалась и Наталья Хахалева, бывшая судья АСКК. Ее племянник, сын «золотой судьи» Елены Хахалевой, является мужем Анастасии. Общая стоимость имущества, изъятого в апреле текущего года у семьи Черновых—Хахалевых, превысила 900 млн руб.

Анна Перова, Краснодар